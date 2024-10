Cuba fica no escuro após falha provocar apagão nacional no país

Cuba ficou no escuro nesta sexta-feira (18/10), após uma falha técnica atingir a maior usina termelétrica do país. Em comunicado, o Ministério de Minas e Energia de Cuba informou que a usina Antonio Guiteras foi a central que apresentou a falha.

O caso aconteceu por volta das 11h (horário local) e obrigou o desligamento de todo o sistema elétrico de Cuba.

“Após a inesperada queda de energia da CTE Antonio Guiteras, ocorreu hoje às 11h uma desconexão total do Sistema Eletroenergético Nacional. O Sindicato Elétrico está trabalhando para a sua restauração”, disse a pasta em uma publicação no X.

Em entrevista à mídia estatal de Cuba, o diretor-geral da Eletricidade do Ministério de Minas e Energia, Lázaro Guerra Hernández, confirmou um colapso total do sistema que deixou todo o país sem eletricidade.

Horas antes do problema, o primeiro-ministro cubano comentou sobre a situação de emergência elétrica enfrentada pelo país. De acordo com Manuel Marrero Cruz, a principal causa do problema é a falta de combustível em Cuba.

De acordo com o Ministério de Minas e Energia, o país já reestabeleceu a geração parcial de energia em alguns pontos de Cuba após o apagão.