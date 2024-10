Debate, reuniões e caminhadas: veja a agenda dos candidatos à prefeito de Rio Branco nesta quarta

A corrida eleitoral para a Prefeitura de Rio Branco está cada vez mais intensa. Nesta quarta-feira (2), os candidatos continuam focados em suas agendas, com destaque para encontros com apoiadores, panfletagens e entrevistas. Acompanhe as atividades de cada um dos postulantes ao cargo.

Confira a agenda:

Tião Bocalom (PL)

07h30: Visita à Filial 215 Gazin

Local: R. Benjamim Constant, 362 – Cerâmica (em frente à EMURB)

Visita à Filial 215 Gazin Local: R. Benjamim Constant, 362 – Cerâmica (em frente à EMURB) 09h: Visita à Fábrica de Biscoitos Miragina

Local: A confirmar

Visita à Fábrica de Biscoitos Miragina Local: A confirmar 15h: Reunião com apoiadores do SINDMOTO

Local: Comitê Central, Av. Ceará (em frente ao Posto Cidade I)

Reunião com apoiadores do SINDMOTO Local: Comitê Central, Av. Ceará (em frente ao Posto Cidade I) 17h: Reunião com amigos de Moacir Júnior

Local: Auditório da Livraria Paim

18h: Entrevista na TV Norte

Local: Rio Branco – AC

Marcus Alexandre (MDB)

07h às 11h: Gravações externas para o programa eleitoral

Gravações externas para o programa eleitoral 14h: Sabatina no Sindicato dos Urbanitários

Local: Bosque

Sabatina no Sindicato dos Urbanitários Local: Bosque 16h: Agito do 15 e Caminhada na Rua Campo Grande, Baixada

Agito do 15 e Caminhada na Rua Campo Grande, Baixada 18h: Reunião com moradores do bairro Palheiral

Local: Rua A, quadra de esportes do Palheiral

Reunião com moradores do bairro Palheiral Local: Rua A, quadra de esportes do Palheiral 19h: Reunião com moradores do Esperança

Local: Rua do Brilho, Esperança

Emerson Jarude (NOVO)

07h: Panfletagem no semáforo

Panfletagem no semáforo 10h: Sessão na Aleac

Sessão na Aleac 12h: Panfletagem no semáforo

Panfletagem no semáforo 15h: Agendas do mandato

Agendas do mandato 17h: Panfletagem no semáforo

Panfletagem no semáforo 19h: Reunião com apoiadores no Santa Cecília

Jenilson Leite (PSB)