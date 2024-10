Delícia Tropical! Receita do bolo mousse de maracujá encanta os amantes da confeitaria

Em meio a uma explosão de sabores tropicais, a receita do bolo mousse de maracujá tem conquistado o coração (e o paladar) de muitos! Perfeito para qualquer ocasião, este bolo combina a leveza do mousse com o toque azedinho do maracujá, criando uma sobremesa irresistível.

Ingredientes:

Para a massa:

3 ovos

1 xícara de açúcar

1/2 xícara de óleo

1 xícara de farinha de trigo

1/2 xícara de leite

1 colher de sopa de fermento em pó

Para o mousse:

1 lata de leite condensado

1 lata de creme de leite

1/2 xícara de suco de maracujá concentrado

1 pacote de gelatina incolor (dissolvida)

Modo de Preparo:

Prepare a massa: Preaqueça o forno a 180°C. Em uma tigela, bata os ovos e o açúcar até obter um creme claro. Adicione o óleo, a farinha e o leite, misturando bem. Por último, acrescente o fermento.

Asse: Despeje a massa em uma forma untada e leve ao forno por cerca de 30 minutos, ou até dourar. Deixe esfriar.

Prepare o mousse: Em uma tigela, misture o leite condensado, o creme de leite e o suco de maracujá. Acrescente a gelatina dissolvida e misture bem.

Montagem: Após o bolo esfriar, corte-o ao meio e recheie com metade do mousse. Coloque a outra metade do bolo por cima e cubra com o restante do mousse.

Finalização: Leve à geladeira por algumas horas até firmar. Decore com polpa de maracujá ou raspas de chocolate, se desejar.

Com essa receita, você pode surpreender amigos e familiares com um toque tropical que certamente vai agradar a todos. Aproveite essa deliciosa combinação de sabores e prepare-se para elogios!