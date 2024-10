Deputada que chamou Marina Silva de “capacho de ONGs” quer pente fino nas doações às entidades

A deputada bolsonarista Julia Zanatta (PL-SC), aquela que chamou a ministra Marina Silva, do Meio Ambiente e mudanças Climáticas, de “capachos de ONGs”, voltou ao ataque às entidades. O ataque à acreana Marina Silva ocorreu na semana passada, durante depoimento da ministra na Comissão de Agricultura da Câmara para debater as queimadas no país.

A ministra, então, revidou afirmando que “capacho é quem faz discurso de encomenda para fazer lacração”, ajudando a esquentar o clima.

Após o bate-boca, a deputada agora quer ver aprovado um projeto de lei de sua autoria autoria que pretende fazer um verdadeiro pente fino nos recursos destinados às Organizações Não Governamentais. Apresentado no ano passado, a proposta completa um ano nos escaninhos da Câmara dos Deputados no próximo dia 26 (sábado).

De acordo com o colunista de O Globo, Lauro Jardim, o deputado Cabo Gilberto Silva (PL-PB), no início de 2024, foi designado relator da proposta, que acabou apensada a outro projeto de lei que trata do mesmo assunto, o qual está pronto para ser votado na Comissão de Administração e Serviço Público.

O projeto define critérios de transparência com relação às doações recebidas por estas entidades; “para adequar as normas que regem as organizações da sociedade civil atuantes no Brasil e suas relações com o poder público quanto ao recebimento de recursos de origem estrangeirais”.