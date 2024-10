Deracre recupera e asfalta trecho na Avenida Antônio da Rocha Viana, em Rio Branco

01LIB" data-medium-file="https://agencia.ac.gov.br/wp-content/uploads/2024/10/DSC_5747-300x200.jpg" data-large-file="https://agencia.ac.gov.br/wp-content/uploads/2024/10/DSC_5747-1024x683.jpg" /> Recuperação de trecho danificado pelo rompimento de uma adutora é finalizado pelo Deracre/ Foto: Eudes Goes/Deracre

A presidente do Deracre, Sula Ximenes, destacou que a obra segue em ritmo acelerado, com a equipe atuando para prevenir o abaixamento e deslizamento da avenida. Ela também informou que o projeto conta com um investimento de R$ 800 mil para a contenção da encosta e R$ 4 milhões para o recapeamento asfáltico, recursos oriundos de emenda parlamentar do então senador e atual governador, Gladson Cameli.

“Com a recuperação desse trecho, seguimos com intervenções que incluem a estabilização do talude e a drenagem profunda nas proximidades do Igarapé São Francisco. Essas medidas são essenciais para garantir mais segurança e melhorar a infraestrutura da via, evitando o abaixamento e deslizamento do asfalto”, afirmou Sula.

Até o momento, foram escavados dois trechos da obra, com a escavação do terceiro e último trecho já em andamento. Nos primeiros dois trechos, a equipe enfrentou vazamentos na tubulação da adutora, mas os problemas foram resolvidos e, em seguida, foi realizada a aplicação de pedra-rachão e brita para a drenagem, com o intuito de evitar futuros rebaixamentos do pavimento. A mesma metodologia será adotada no terceiro trecho, com a execução de uma drenagem profunda antes da finalização com a pavimentação.

Com essa obra, o governo reafirma seu compromisso em melhorar as condições de vida no Acre, promovendo um trânsito mais seguro e eficiente. A expectativa é que as intervenções tragam benefícios duradouros para Rio Branco, refletindo o empenho em transformar a infraestrutura do estado e contribuir para o desenvolvimento social.