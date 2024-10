Descalço, jovem de 22 anos cumpre propósito em procissão durante o Círio de Nazaré em Rio Branco

O jovem Riquelme Amós, de 22 anos, é dos milhares de fiéis que participam do Círio de Nazaré, que acontece neste domingo (13), em Rio Branco. Descalço, ele seguiu em procissão pelas ruas do Centro da Cidade cumprindo um propósito pessoal.

A procissão teve início no Calçadão da Gameleira, com o encontro das imagens de Jesus e Maria, em seguida, os devotos de Nsª Senhora seguiram caminhando pelas ruas. Riquele revelou que todos os anos participa da celebração, mas que neste ano, em especial, está cumprindo um propósito pessoal.

“Todos os anos eu venho, mas neste ano eu vim com um propósito. A mãezinha está sempre cuidando de mim, me acalentando quando eu preciso. Hoje eu vim com um propósito pessoal meu, e também vim agradecer”, conta.

O Círio de Nazaré, que está em sua 93ª edição em Rio Branco, neste ano tem como tema “Maria, mãe dos caminhantes”, e terá encerramento com uma missa solene, que acontece na Catedral que leva o mesmo nome da Santa.