Descubra as curiosidades da mansão do Márcio Garcia de R$ 250 milhões

Localizada em uma área privilegiada nos pés da Pedra da Gávea, a mansão do ator e apresentador Márcio Garcia, no exclusivo bairro do Joá, foi colocada à venda por impressionantes R$ 250 milhões.

Considerada a mansão mais cara do Brasil, a propriedade oferece uma vista deslumbrante para o mar e a Barra da Tijuca, cercada por uma rica vegetação.

Com uma área total de 6 mil metros quadrados e 2 mil metros quadrados de área climatizada, a casa conta com sete suítes e 18 banheiros. O imóvel possui três cozinhas completas, todas climatizadas, além de diversas áreas de entretenimento, como uma academia, uma boate e um cinema.

Na área externa, os moradores podem desfrutar de uma ampla piscina com duas raias semiolímpicas, uma jacuzzi para até 10 pessoas, uma área para mini golfe, um campo de futebol, uma quadra de tênis e até uma horta.

Veja o vídeo!