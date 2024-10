Disputa pela Prefeitura de Sena vai mudar composição da Aleac ou do Congresso; veja

Todos os olhos estão voltados para a disputa pela Prefeitura de Sena Madureira neste domingo (6). Acontece que independente do resultado que as urnas revelar mais tarde, mudará ou a composição da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) ou do Congresso Nacional.

Por lá, o deputado federal Gerlen Diniz, do Progressistas, disputa o cargo contra o deputado estadual Gilberto Lira, do União Brasil e escolhido como sucessor do prefeito Mazinho Serafim.

O deputado é conhecido por ser o ‘pupilo’ do prefeito. Os dois já disputaram juntos e venceram dois eleições, 2016 e 2020, quando Gilberto foi eleito vice-prefeito na chapa de Mazinho.

Futuro definido nas urnas

Caso Gerlen saia vitorioso neste pleito, o Progressistas deverá fazer uma troca já esperada por muitos. No lugar de Gerlen, o partido terá como substituto o presidente da Federação das Indústrias do Acre (Fieac), José Adriano, primeiro suplente do PP nas eleições de 2022.

José Adriano teve 10.623 votos e ajudou a garantir votos suficientes para o Progressistas eleger 3 deputados (Socorro Neri, Zezinho Barbary e Gerlen Diniz), nada mais justo dele assumir a cadeira do possível novo prefeito de Sena Madureira.

Se do outro lado Gilberto ganhar a disputa em Sena Madureira, ele vai precisar deixar a cadeira na Assembleia Legislativa do Acre. No lugar dele, assume o primeiro suplente do União Brasil: o ex-deputado Antônio Pedro, que obteve mais de 6 mil votos e não conseguiu se reeleger em 2022.

Porém, Antônio Pedro também é candidato a prefeito em Xapuri, seu maior reduto. Sendo assim, quem também entra no páreo como possível substituto de Gilberto Lira na Aleac, caso Antônio Pedro também se eleja prefeito, é o segundo suplente do União Brasil, Francineudo Costa.