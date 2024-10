Dorival Júnior anuncia Abner e Igor Jesus como titulares na Seleção contra o Chile

No treino de terça na Academia de Futebol do Palmeiras, o técnico havia sinalizado com mudanças para o jogo. A principal delas, a entrada de Igor Jesus, do Botafogo, no ataque, junto de Savinho, Raphinha e Rodrygo.

Na lateral esquerda, Dorival testou Abner e Alex Telles, mas acabou optando pelo primeiro nome para a posição. A escalação, portanto, terá: Ederson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Abner; André e Lucas Paquetá; Savinho, Raphinha, Rodrygo e Igor Jesus.

Em busca de reabilitação, a Seleção enfrentará os dois últimos colocados das Eliminatórias. O Chile ocupa a nona colocação e vem de derrota em casa para a Bolívia. Já o Peru, adversário na terça-feira, em Brasília, é o lanterna.

O Brasil está no quinto lugar, com 10 pontos, oito a menos do que a líder Argentina.