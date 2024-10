Doze candidatos disputam os títulos Garoto e Garota Abacaxi em Tarauacá; VEJA FOTOS

A Prefeitura de Tarauacá anunciou oficialmente a data do aguardado Festival do Abacaxi 2024, que promete movimentar a cidade e atrair visitantes, impulsionando a economia local. O evento, que celebra a produção do abacaxi, terá uma programação recheada de atrações para todos os públicos.

Entre os destaques está a competição que elegerá o Garoto e Garota Abacaxi 2024, com seis homens e seis mulheres disputando o prestigiado título. A apresentação dos candidatos será no dia 11 de outubro, às 21h10, seguida pelo desfile oficial e a final no dia 12 de outubro, às 21h30.

A décima edição do festival ainda trará shows de bandas locais e regionais, organizados pela equipe da prefeita Maria Lúcineia, além de concursos populares como o de Culinária do Abacaxi e o Maior Abacaxi, que já despertam grande expectativa entre os moradores.

A coluna Douglas Richer, do ContilNet reuniu os perfis dos candidatos ao título de Garoto e Garota Abacaxi. Não perca a chance de prestigiar esse evento icônico, que promete ser o destaque da cidade nos próximos dias!

CANDIDATOS GAROTO ABACAXI 2024:

•Rômulo Viana

•Igleison Valle

•Taisson Nobre

•Lucas Azevedo

•Alberdan Alves

•Vitor Maia

CANDIDATAS GAROTA ABACAXI 2024:

•Vanessa Araújo

•Milla Cristine

•Íris Layne Oliveira

•Raquel de Souza

•Lauane Petronilio

•Adriâgela Monteiro