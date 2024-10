Dupla acusada de assassinar homem a golpes de tijolo, facadas e ripadas é presa pela polícia

A Polícia Civil prendeu nesta terça-feira (1), a dupla acusada de matar Francisco da Silva Andrade, conhecido como ‘Negão’ ou ‘Pente Fino’. A prisão aconteceu no Bairro Wanderlei Dantas, na parte alta da cidade.

A vítima foi morta brutalmente o a golpes de arma branca (faca), tijolos e pedaços de concreto.

“Graças à colaboração entre a EPE e a Equipe de Investigação, foi possível identificar e capturar os dois suspeitos envolvidos no homicídio. Além disso, os policiais conseguiram coletar objetos utilizados pelos autores, que servirão como materialidade para as investigações”, disse a Polícia Civil.

O crime

Segundo informações da polícia, “Pente Fino” estava caminhando em via pública quando foi abordado por criminosos não identificados, que, armados com facas, desferiram vários golpes contra ele, atingindo o rosto, coxa, axila e peito. Não satisfeitos, os autores do crime ainda o agrediram a vítima com tijoladas na cabeça e golpes de ripa pelo corpo. Após o ataque, os criminosos fugiram do local.

Populares que passavam pela área encontraram Francisco desacordado e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou uma ambulância básica e outra de suporte avançado. No entanto, quando os paramédicos chegaram, Francisco já estava morto.