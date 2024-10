É hexa! Brasil vence Argentina e conquista Copa do Mundo de Futsal

O Brasil é hexacampeão mundial de futsal. Neste domingo (6/10), a Seleção Brasileira venceu o clássico sul-americano com a Argentina por 2 x 1 e conquistou a Copa do Mundo, disputada no Uzbequistão.

O título veio com gols de Ferrão e Rafa Santos, no primeiro tempo da partida. A Argentina descontou com Rosa, já nos momentos finais do jogo. A Ucrânia venceu a França por 7 x 1 e ficou com o terceiro lugar.

O Brasil começou dominando o confronto. Logo aos seis minutos, Ferrão abriu o placar para a Seleção Brasileira. A vantagem ficou ainda maior quando Rafa Santos fez o segundo, aos 13 minutos.

Na segunda etapa, a Argentina partiu para cima em busca do empate. Mas os hermanos esbarraram em grande atuação do goleiro William, que parou os argentinos durante grande parte do jogo. No final, os argentinos entraram com goleiro-linha e conseguiram diminuir, com Rosa, mas não foi o suficiente para empatar o duelo.

O Brasil se segurou até o fim e manteve a vitória, levantando a taça pela sexta vez.