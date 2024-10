Eduardo Ribeiro promove sessão em homenagem aos agentes de segurança socioeducativos do Acre

Técnicos e agentes de segurança socioeducativos do Acre foram homenageados pela Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac), em sessão solene nesta quinta-feira, 17, presidida pelo deputado Eduardo Ribeiro (PSD), autor do requerimento que possibilitou a celebração.

Desde o início de seu mandato, Ribeiro tem atuado no Legislativo pela valorização da carreira dos profissionais que atuam no Instituto Socioeducativo, o ISE.

“Vivemos hoje em um tempo que é preciso ocupar nossas crianças e adolescentes com atividades que lhes permitam crescer de forma saudável e com retidão. Tempo que, infelizmente, o aliciamento pelo crime é latente e leva muitos deles para as ruas, para o uso de drogas e para o abuso de álcool e o cometimento de delitos”, asseverou o parlamentar.

E completou, dizendo que “felizmente, as ações do ISE, se não conseguem reduzir a zero esses problemas, ajudam, e muito, a reduzir o número de garotos e garotas em conflitos com a lei no estado”.

“O objetivo desta sessão é o de homenagear essas pessoas, homens e mulheres que trabalham com uma questão tão sensível para a nossa sociedade, que é a ressocialização de adolescentes que cumprem medidas socioeducativas. O exemplo de abnegação e de compromisso de vocês nos alegra aqui na Aleac”, ressaltou Eduardo Ribeiro.

A sessão também foi realizada em alusão ao dia 4 de outubro, quando é celebrado o Dia Nacional do Agente de Segurança Socioeducativo. Weverton Coelho, tesoureiro do Sindicato dos Técnicos e Agentes em Ações Socioeducativas do Estado do Acre, lembrou da importância da audiência para valorizar os profissionais.

“O evento desta magnitude traz conhecimento e visibilidade para a nossa categoria. E também traz visibilidade para o Instituto Socioeducativo. Precisamos ser valorizados e sabemos que temos muito a conquistar, galgando mais espaços no poder público. Mas estamos felizes de ter o apoio do deputado Eduardo Ribeiro, que tem nos ajudado e nos apoiado em alguns projetos que ele encabeçou para nos valorizar”, pontuou Coelho.

Da sua parte, o presidente do Instituto Socioeducativo, coronel Mario Cézar Freitas, optou por um discurso com base no fato de que os técnicos e agentes fazem parte de uma categoria relativamente nova no estado e que vai precisar da Aleac para demandas futuras.

“São profissionais extremamente importantes neste trabalho complexo que é o de cuidar e de mudar para melhor a vida de adolescentes em conflito com a lei. Felizmente, em nossas unidades, hoje, temos um público muito menor que alguns anos atrás, onde já houve uma superlotação. Hoje, temos 30%, no máximo das nossas vagas ocupadas e entendemos que nossas unidades são escolas de cidadania, enquanto que os agentes são um instrumento desta cidadania para os nossos jovens”, destacou o presidente do ISE.

Além dos diretores, técnicos e agentes das unidades do ISE em Rio Branco e no interior do estado, participaram também da audiência Janderson de Oliveira Jácome, Nelsimido Cacau e Elias Monteiro, todos eles integrantes do Sindicato dos Técnicos e Agentes em Ações Socioeducativas do Estado do Acre, nos cargos de presidente, vice-presidente e secretário, respectivamente. O advogado Thales Vinicius Sales, secretário da Ordem dos Advogados do Brasil – Secção Acre, também se fez presente como advogado do sindicato.