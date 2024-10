Eduardo Suplicy é diagnosticado com câncer e inicia tratamento à base de cannabis medicinal

O deputado estadual Eduardo Suplicy (PT-SP), ex-senador da República e um dos políticos petistas mais carismáticos, com diversos amigos no Acre, por onde passou por inúmeras vezes, defendendo seu projeto de renda mínima para os mais pobres, foi diagnosticado com câncer linfático.

Entre os amigos que o ex-senador mantém no Acre está o seringueiro aposentado Raimundo Mendes de Barros, o ‘Raimundão’, cuja casa, em Xapuri, o parlamentar petista costumava visitar em suas andanças pelo estado. A ministra do Meio Ambiente Marina Silva, desde quando fazia política no Acre, sempre também manteve uma espécie de sintonia fina com o político paulista.

Suplicy está em tratamento com imunoquimioterapia e foi o próprio político que confirmou a informação à imprensa, na tarde desta segunda-feira (28). Sua ex-esposa, Marta Suplicy, era a candidata a vice na chapa derrotada para a prefeitura de São Paulo de Guilherme Boulos.

Suplicy disse que está com linfoma, um tipo de câncer do sistema linfático, como é chamada a rede de combate a doenças do corpo, o qual inclui os gânglios linfáticos, o baço, o timo e a medula óssea.

Os principais tipos de linfoma são de Hodgkin e linfoma não Hodgkin. Os sintomas incluem aumento dos gânglios linfáticos, fadiga e perda de peso. O tratamento pode envolver quimioterapia, medicamentos, radioterapia e, raramente, transplante de células-tronco.

Quando foi ao médico, em julho deste ano, Suplicy recebeu o diagnóstico de linfoma não Hodgkin, um tipo de câncer que tem origem nas células do sistema linfático e que se espalha de maneira não ordenada.

O político está sob os cuidados do médico hematologista Celso Arrais e já recebeu quatro das seis aplicações do ciclo de tratamento. Ele tem apresentado bons resultados, segundo a assessoria de imprensa do político.

“Agora estou um pouco melhor”, disse. Suplicy continua ativo como deputado estadual, com pequenas pausas nos períodos mais delicados do tratamento. Isso se dá, conforme a assessoria, devido aos hábitos saudáveis que o parlamentar manteve ao longo da vida, bem como aos tratamentos auxiliares com a cannabis medicinal.

Suplicy passou uma semana internado devido a uma pneumonia, mas está em casa desde sábado (26), “sentindo-se bem e recebendo apoio e carinho da sua família”, informou a assessoria. A equipe afirmou que conta com “compreensão, apoio, orações e energias positivas para que o tratamento seja um sucesso”.