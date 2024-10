Eleições 2024: confira a lista completa dos 14 vereadores eleitos em Cruzeiro do Sul

As eleições foram concluídas em Cruzeiro do Sul, no interior do Acre, neste domingo, com vitória de Zequinha Lima, com 50,20% dos votos contra 49,80% de Jéssica Sales.

Além disso, elegeu 14 vereadores para a Câmara Municipal.

VEJA A LISTA COMPLETA:

Valéria Lima (PP): 1.994 votos

Elter Nóbrega (PP): 1.961 votos

Cristiano Rodrigues (PDT): 1.637 votos

Keleu (PP): 1.562 votos

Zé Roberto (PP): 1.430 votos

Franciney (PP): 1.406 votos

Ten Coronel Romulo (Republicanos): 1.354 votos

Manan Rural (PDT): 1.116 votos

Antonio Cosmo (MDB): 1.090 votos

Tiago da Milênio (UNIÃO): 1.077 votos

Mazinho da BR (MDB): 1.067 votos

Anderson Jerimum (Republicanos): 911 votos

Josafá Vale (União): 849 votos

Enfermeira Manelisse (Republicanos): 773 votos