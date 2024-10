Eleições 2024: oito urnas eletrônicas são trocadas em primeiro turno no Acre

Oito urnas eletrônicas foram substituídas em quatro municípios do Acre no primeiro turno das eleições de 2024, que acontecem neste domingo (06).

Uma coletiva de imprensa foi realizada com o desembargador Júnior Alberto, presidente do TRE; a vice-presidente e corregedora eleitoral, Waldirene Cordeiro; e a diretora-geral do TRE, Rosana Magalhães.

Foram duas em Sena Madureira, uma em Feijó, quatro em Rio Branco e uma urna na 8ª zona, que envolve os municípios de Senador Guiomard, Plácido de Castro e Acrelândia.

“Dentro desse universo de 2868 urnas que estão à disposição, esse é um número muito pequeno. Tivemos dificuldade em Feijó, apenas em um lugar de difícil acesso. As equipes tinham que se deslocar ontem, mas só hoje a aeronave conseguiu chegar por conta da pouca visibilidade. Mas deu certo e as eleições iniciaram no tempo correto”, continuou o desembargador.