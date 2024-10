Eleições: país tem 361 crimes eleitorais e 10 candidatos presos

Durante a manhã do primeiro turno das eleições municipais, o país registrou 361 ocorrências relacionadas a crimes eleitorais. De acordo com dados do Ministério da Justiça e Segurança Pública, 10 candidatos e 84 eleitores foram presos.

As forças de segurança que atuam no pleito também apreenderam 12 armas. A legislação eleitoral proíbe porte do armamento em seções eleitorais.

Outros 36 candidatos e 214 eleitores foram conduzidos à delegacia. Os dados foram compilados em um painel do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP).

E-título

Um boletim divulgado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) também traz dados das justificativas de ausência às urnas. O procedimento deve ser feito por eleitores que estão fora de seu domicílio eleitoral.

Segundo o TSE, foram 2 milhões de justificativas por meio do aplicativo. As informações foram atualizadas às 13. Às 8h02, o sistema registrou um pico de 7,6 mil requisições. Depois, ficou na média de 2,3 mil novos pedidos por segundo.

Ainda de acordo com a Corte, 1,9 mil urnas precisaram ser substituídas.