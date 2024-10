Eleitores de cidade do Acre votam nas primeiras horas e escolas registram grande movimentação

A votação em Cruzeiro do Sul começou intensa, neste domingo (06), com grande número de eleitores comparecendo cedo às urnas. A dona Idemir foi uma das primeiras a votar, chegando cedo para evitar filas devido a um problema na perna.

“Cheguei cedo por causa do meu problema no joelho e já votei. Gostei do horário mais cedo, agora é só esperar o resultado”, disse ela ao Jurua24horas.

O barbeiro José Maria Braga também votou logo no início. “Aproveitei cedo para regularizar minha situação com a Justiça Eleitoral. É importante escolher nosso candidato e seguir em frente”, comentou.

Escolas como Dom Henrique Ruth, Madre Adelgundes Becker e Antônio de Barros Freire registraram as maiores movimentações, com várias seções já em pleno funcionamento.