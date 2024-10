Além do jogo entre Brasil e Peru na Arena BRB Mané Garrincha, a 10ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 teve outros quatro jogos nesta terça-feira (15/10). A Argentina, por exemplo, manteve a liderança na tabela ao golear a Bolívia, no Monumental de Núñez, em Buenos Aires. Paraguai e Colômbia venceram seus respectivos jogos, enquanto o Uruguai empatou com o Equador.

A Argentina fez 5 x 0 em cima da Bolívia com um show do craque Lionel Messi. O campeão do mundo, em 2022, fez três gols e deu duas assitências. Julian Alvarez, Lautaro Martínez e Thiago Almada balançaram as redes bolivianas nas outras vezes. A Colômbia, por sua vez, aplicou a goleada por 4 x 0 no Chile. Os gols colombianos foram marcados por Davison Sánchez, Luiz Díaz, Jhon Durán e Luis Sinisterra. O Paraguai venceu a Venezuela de virada por 2 x 1. Jon Aramburu abriu o placar com assitência de Yeferson Soteldo. A reação paraguaia começou com Junior Alonso que serviu Antonio Sanabria para empatar. O autor do gol de empate fez o da virada pouco tempo depois. Para encerrar a rodada das Eliminatórias, Uruguai e Equador empataram em 0 x 0. O jogo teve poucas emoção, além de uma bola na trave do uruguaio Darwin Núñez. Portanto a classificação parcial ficou em: Argentina, 22 pts; Colômbia, 19 pts; Uruguai, 16 pts; Brasil, 16 pts; Equador, 13 pts; Paraguai, 13 pts; Bolívia 12 pts; Venezuela, 11 pts; Peru, 6 pts; Chile, 5 pts.