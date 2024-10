Em comemoração ao Mês das Crianças, governo lança campanha de arrecadação de brinquedos

O governo do Acre tem como um de seus principais objetivos levar dignidade e bem-estar às crianças do estado. Com esse propósito, está sendo lançada a campanha Faça uma Criança Sorrir, que busca arrecadar brinquedos para crianças em situação de vulnerabilidade social.

A ação conta com o apoio de todas as secretarias estaduais, que funcionarão como pontos de arrecadação até o dia 23 de outubro. Os brinquedos serão distribuídos no bairro Cidade do Povo, no dia 26 de outubro, em um evento especial de comemoração ao Dia das Crianças.

A vice-governadora do Estado e titular da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH), Mailza Assis, convida toda a comunidade e instituições a se unirem nessa causa.

“Lidero com orgulho a campanha Faça uma Criança Sorrir, mobilizando secretarias e parceiros para proporcionar um dia especial às nossas crianças mais vulneráveis. Cada brinquedo doado não é apenas um presente, mas um gesto de cuidado e esperança. Convido todos a participarem, porque cada doação, por menor que seja, tem o poder de transformar o dia de uma criança. Juntos, podemos espalhar alegria e mostrar que elas são o futuro do Acre”, reforça.

A programação alusiva à data será realizada em parceria com o programa Acre pela Vida e com as secretarias de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) e Educação e Cultura (SEE), além da Fundação Elias Mansour (FEM), o Instituto de Educação Profissional e Tecnológica (Iepetec), a Fundação Garibaldi Brasil (FGB), organizações não governamentais (ONGs), empresas e outros parceiros.