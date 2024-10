Em Madri, jogo festivo de streamers sofre paralisação por insultos racistas

Vários torcedores foram condenados nos últimos meses por insultos racistas contra jogadores, principalmente o atacante brasileiro Vinícius Júnior, do Real Madrid, alvo de vários ataques do mesmo tipo desde que chegou ao país, em 2018.

Essas celebridades dos videogames já haviam disputado um primeiro jogo de futebol em Paris, em novembro de 2022.

O jogo foi acompanhado por quase um milhão de pessoas no canal na Twitch de AmineMaTue (2,9 milhões de seguidores) e 450 mil no canal no YouTube do streamer DjMaRiiO.

“Poucas vezes senti algo assim desde que estou no YouTube, e já estou há dez anos”, disse DjMaRiiO, capitão do time espanhol e organizador dessa partida, que conta com 9,6 milhões de inscritos em seu canal na plataforma de vídeos.

A atmosfera foi parecida com a de um jogo de futebol profissional: 30 mil espectadores no estádio do Atlético de Madrid, árbitros, câmeras para reprisar as jogadas e patrocinadores no campo e nas plataformas que o transmitiam online.

Houve inclusive atrações musicais antes da partida e no intervalo, com apresentações dos cantores espanhóis Dani Fernández e Morad.

O evento fez parte de um movimento de competições reais entre criadores de conteúdo na internet que geraram audiências recorde, muito além do universo dos videogames.