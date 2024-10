Em Porto Acre, Deracre inicia fundação de ponte no Ramal dos Paulistas

O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), realizou na segunda-feira, 21, a perfuração para cravar 16 estacas da fundação da ponte de concreto e aço sobre o Rio Andirá, no Ramal dos Paulistas, Vila do V, em Porto Acre.

“Essa obra reflete o compromisso do governador Gladson Cameli, com o apoio do senador Márcio Bittar, que destinou emenda para sua execução. Estamos acompanhando de perto cada etapa, e hoje, com a perfuração, estamos mais próximos de realizar esse sonho para a população de Porto Acre”, afirmou a presidente do Deracre, Sula Ximenes.

Sula também destacou que o Deracre está mantendo a ponte de madeira existente, garantindo a travessia segura das famílias enquanto a nova estrutura não é concluída. “Não vamos deixar a comunidade desassistida”, reforçou.

Com 70 metros de extensão, a ponte de madeira vem passando por serviços de manutenção, incluindo melhoria nos tabuleiros, substituição de peças e reforço nas estruturas. A intervenção provisória assegura o acesso da comunidade, até que a ponte definitiva esteja pronta.

A nova ponte, de concreto, conta com um investimento de R$ 20 milhões, fruto de emenda do senador Márcio Bittar e uma contrapartida do Estado. Considerada prioridade pelos moradores do Ramal dos Paulistas, a obra reflete o compromisso do governo em melhorar a infraestrutura e a qualidade de vida na região. O Deracre segue com ações em todo o estado, visando melhorar a trafegabilidade e a qualidade de vida dos acreanos.