Eminem revela que a filha está grávida em novo videoclipe; veja

Na quinta-feira, 3 de outubro, o rapper, 51, lançou um videoclipe emocionante para sua música “Temporary”, que traz dezenas de vídeos caseiros antigos de sua filha Hailie Jade Scott , 28. Perto do final do vídeo, o pai orgulhoso compartilhou um vídeo de Hailie Jade revelando a ele que está esperando seu primeiro filho com seu marido, Evan McClintock.

A influenciadora e podcaster entrega ao pai uma camisa de futebol azul com os dizeres “Vovô” e o número 1, além de uma imagem de ultrassom. O queixo de Eminem cai e os olhos se arregalam enquanto ele chora com a notícia feliz.

Um representante de Eminem não respondeu imediatamente ao pedido de comentário da PEOPLE.

Em 4 de fevereiro de 2023, Hailie Jade ficou noiva de seu namorado de longa data McClintock. Ela e McClintock namoraram por seis anos antes do noivado, após se conhecerem na Michigan State University em 2016.

“Resumo de um fim de semana casual… 😭💗 2.4.23 💍 Eu te amo @evanmcclintock11”, ela legendou uma foto de McClintock ajoelhada e uma foto de seu anel de diamante brilhante .

Em uma entrevista no podcast Just a Little Shady de Hailie Jade , McClintock revelou que durante a festa de aniversário de Hailie Jade em dezembro de 2022, ele pediu a benção de Eminem para pedi-la em casamento .

“Eu vi seu pai descer as escadas, e eu pensei, ‘Eu tenho que fazer isso agora, ou não vou fazer hoje, e vou ter que marcar outro horário'”, ele lembrou. “Então eu apenas o segui escada abaixo, e, felizmente, ele estava lá embaixo pegando seu bolo e fez acontecer.”

Eminem já havia dito coisas positivas sobre o relacionamento de Hailie Jade durante uma entrevista de 2020 no Hotboxin’ With Mike Tyson . “Sem bebês. Apenas um namorado. Ela está bem. Ela me deixou orgulhoso, com certeza”, disse ele sobre sua filha.

Mais de um ano após seu noivado com McClintock, Hailie Jade anunciou que eles se casaram em uma postagem no Instagram que mostrava suas fotos do casamento.

” Acordando uma esposa esta semana 🥲💍⁣. Não poderíamos ter pedido uma celebração de fim de semana melhor e mais linda”, ela escreveu na legenda.

“Tantas lágrimas de felicidade foram derramadas, risadas e sorrisos foram dados, e tanto amor foi sentido. Evan e eu estamos nos sentindo muito gratos por toda a família e amigos que viajaram para nos apoiar e fazer parte deste novo capítulo de nossas vidas como marido e mulher 🤍.”