Empresária que seria dona de 80% de Jeri não irá desalojar vila, diz sobrinho

Iracema Correia São Tiago, empresária que apresentou, na última semana, um documento alegando a posse de 80% das terras da famosa Vila de Jericoacoara, no município de Jijoca (CE), não promoverá qualquer alteração nas terras ocupadas da região.

A afirmação foi feita por seu sobrinho, Samuel Machado Guimarães, em entrevista ao jornal Folha de São Paulo.

Segundo Samuel, Iracema Tiajo deseja receber apenas as terras desocupadas que tem direito, levando em conta o acordo feito entre ela e o Estado do Ceará, que somam 49 mil metros quadrados, ou 4,9 hectares.

Inicialmente Iracema reivindicava uma área de 714 hectares na região, adquirida em 1983 por seu ex-marido, José Maria Machado, sendo aproximadamente 10% desse total localizados na vila.

A escritura pública, considerada legítima pela Procuradoria Geral do Estado do Ceará (PGE-CE) e apresentada ao Instituto do Desenvolvimento Agrário do Ceará (Idace), indica a compra de três terrenos que formam a Fazenda Junco I. Desses, 73,5 hectares estariam dentro de Jericoacoara, que atualmente possui 88,2 hectares.

Segundo a Folha, Iracema se separou de Machado, até então proprietário da área, em 1955 e, no acordo de divórcio, ficou estabelecido que ela receberia as propriedades.

A requisição final da aposentada de apenas 4,9 hectares da Vila de Jericoacoara leva em conta seu desinteresse por áreas ocupadas, como casas de residentes, comércios, praças, entre outros. Segundo Samuel, a vontade de Iracema sempre foi retomar a propriedade das áreas livres.