Engenheira morre atropelada por rolo compressor em obra da Petrobras

A engenheira Rafaela Martins de Araujo, 27 anos, morreu atropelada por um rolo compressor, nessa segunda-feira (7/10), enquanto trabalhava em uma uma obra para a Petrobras, em Macaé, Rio de Janeiro. O acidente fatal aconteceu em um dos galpões do terminal de Cabiúnas. As informações são do G1.

O laudo do Instituto Médico Legal apontou que Rafaela teve traumatismo craniano. Ela foi levada à UPA no bairro Lagomar, no entanto, não resistiu aos ferimentos.

Segundo o Sindipetro-NF, o rolo compressor teria perdido o freio. Em nota, o sindicato informou que a mulher era contratada pela empresa MJ2 Construções, empresa que presta serviço à Petrobras.

“O sindicato ainda apura mais informações em contato com a gerência do Terminal de Cabiúnas e com os trabalhadores da base”, informou em nota.

A Petrobras “comunicou os órgãos competentes e irá formar uma comissão para investigar as causas do triste ocorrido”. A empresa ainda lamentou a morte da engenheira e informou que, junto à MJ2, está dando assistência à família.

Rafaela Martins é natural de Suzano, em São Paulo e, no início da noite desta segunda-feira, o corpo foi levado a um laboratório de Cabo Frio para depois seguir a São Paulo, onde a família aguarda para realizar o velório.

O acidente está sendo investigado pela Polícia Civil.