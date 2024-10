ENQUETE: Escolha da ‘Mais Bela Havaiana 2024’ está aberta! Vote na sua favorita

A escolha da nova Mais Bela Havaiana 2024 está movimentando o público acreano, que agora pode votar na candidata favorita por meio da enquete online disponível no site ContilNet, na coluna de Douglas Richer. Embora a votação popular seja uma forma de incentivar a torcida, ela não interfere no resultado oficial do evento, que será decidido por um júri selecionado pela organização.

A coroação da Mais Bela Havaiana acontecerá na sexta-feira, 1º de novembro, às 20h, no Paradiso Golden, antecedendo o tradicional Baile do Havaí, que celebra sua 61ª edição no dia 9 de novembro, no Maison Borges. Com uma programação especial, o baile contará com apresentações do cantor Koyote, DJ Helmer Muniz, Elias Sarkis, Vini Rodrigues e Sandra Melo, prometendo uma noite repleta de glamour e animação.

Para mais informações, os interessados podem entrar em contato pelo telefone (68) 99911-5653.

Vote agora na sua candidata favorita: