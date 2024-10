Equipe de transição da prefeitura faz reunião para alinhamento de informações de secretarias

Nesta quinta-feira (24), a equipe de transição da Prefeitura de Rio Branco realizou mais uma reunião oficial em razão do processo de transição administrativa para a nova gestão do prefeito reeleito, Tião Bocalom.

O encontro, liderado pelo coordenador geral da equipe de transição, Valtim José, teve como foco o levantamento de informações e a organização dos dados essenciais para garantir a continuidade dos serviços públicos sem interrupções.

Valtim José destacou a importância de um processo de transição transparente e eficiente, frisando que o principal objetivo é assegurar que a população de Rio Branco não seja prejudicada durante a mudança de gestão.

“Essa reunião de hoje foi um alinhamento da transição. Hoje foi uma reunião de alinhamento de alguma orientação que a gente vai passar para cada secretaria apresentar o seu material de transição”, explicou.

As reuniões da equipe de transição acontecem todas as terças e quintas. Esse processo de transição é uma prática comum em gestões municipais, garantindo que o novo governo possa iniciar suas atividades com conhecimento pleno da situação atual da cidade e dos desafios que precisará enfrentar nos próximos anos.