Ex-participante de reality da Record retorna ao Acre para celebrar aniversário dos irmãos

Anahi Rodrighero, ex-participante do reality show “A Grande Conquista” da Record, voltou ao Acre para uma celebração especial. Após ser a oitava eliminada do programa, com apenas 15,58% dos votos, a acreana decidiu visitar a sua família no Acre após sua participação no reality. Em um vídeo publicado nas redes sociais, ela compartilhou a emoção por trás da viagem.

“Eu vi muita gente falando besteira. Não é somente uma passagem. É um reencontro, tem um significado muito maior. Como falei, era o aniversário do meu irmão. Amanhã é o da minha irmã. A minha volta já era logo em seguida. Não era só uma remarcação. São momentos marcantes que eu quero e queria passar”, desabafou Anahi, demonstrando a importância dos vínculos familiares.

Além de estar ao lado dos irmãos para celebrar os aniversários, Anahi surpreendeu a irmã Kelly Queiroz com uma visita no local de trabalho, a loja J.Lino Joias, localizada na Galeria Meta, em Rio Branco. O reencontro emocionante foi compartilhado com seus seguidores, revelando a alegria da família ao estarem juntos novamente.

Veja o vídeo: