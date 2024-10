Fala Operacional: vereador eleito e policial Joabe Lira é o entrevistado da semana; ASSISTA

No mais recente episódio do Fala Operacional Podcast, gravado nos estúdios da Sans Filmes, o apresentador Kiuly Daniel conversou com Joabe Lira, um dos vereadores mais bem votados de Rio Branco. Joabe compartilhou sua trajetória de vida, desde suas origens simples na zona rural até sua ascensão na política municipal.

Estudante de escolas públicas e trabalhador desde jovem, Joabe começou ajudando sua família e, posteriormente, trabalhou como publicitário em uma empresa familiar. Em 2008, sua vida tomou um novo rumo quando ele passou no concurso para policial penal do Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen), uma oportunidade que lhe garantiu estabilidade financeira e flexibilidade de horários, permitindo que continuasse atuando no setor de publicidade.

Joabe lembrou a primeira vez que visitou uma penitenciária, durante o curso de formação, e descreveu a experiência como impactante. Para ele, o ambiente prisional, com sua atmosfera pesada e desafiadora, deveria ser conhecido por todos, como forma de promover reflexões profundas. Ele destacou que a profissão de policial penal é extremamente desgastante, tanto física quanto mentalmente, devido à carga horária extenuante e ao estado de alerta constante que o trabalho exige. Joabe expressou preocupação com a saúde de seus colegas, muitos dos quais adoecem em razão das condições de trabalho.

Além de sua atuação na segurança pública, Joabe Lira se destacou como secretário municipal de Cuidados com a Cidade, cargo no qual fez uma gestão exemplar. Durante seu período à frente da secretaria, ele conseguiu aumentar significativamente os recursos da pasta, que passaram de R$ 45 milhões para R$ 100 milhões. Ele também ampliou as equipes de trabalho, de 10 para 32, reforçando os serviços de limpeza de ruas, córregos, recolhimento de lixo e iluminação pública.

O apresentador Kiuly Daniel elogiou o trabalho de Joabe, ressaltando que ele carrega o nome da Polícia Penal por onde passa e, ao desempenhar suas funções com excelência, contribui para valorizar a instituição. Joabe, por sua vez, destacou a importância da união entre os policiais penais para fortalecer a categoria, que agora começa a ganhar mais representatividade na política, tanto em nível municipal quanto estadual. Ele reafirmou que seu mandato de vereador, conquistado com 4080 votos em uma campanha limpa e de sucesso, está à disposição da categoria.

Joabe concluiu dizendo que seu desejo é que, ao final de seu mandato, os eleitores que o apoiaram sintam orgulho de sua atuação. Ele se compromete a continuar lutando pela melhoria das condições de trabalho dos policiais penais e pelo desenvolvimento de Rio Branco.

Neste episódio inspirador, Joabe Lira compartilha os desafios enfrentados ao longo de sua carreira e as lições que aprendeu, oferecendo aos ouvintes uma visão única sobre a importância de seu trabalho e sua dedicação à segurança pública. Não perca a oportunidade de conhecer a trajetória de um homem que, com coragem e comprometimento, ajudou a transformar a cidade de Rio Branco.

