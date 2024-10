Feriados em novembro 2024: confira o calendário das datas comemorativas do mês

Quais são os feriados de novembro?

2 de novembro: Finados

O Dia de Finados é considerado feriado nacional em conformidade com a Portaria do Primeiro-Secretário nº 29, de 2021 do Senado Federal. Em 2024, a data cairá em um sábado.

O responsável por instituir uma data específica para os mortos, foi o monge beneditino Odilo (ou Odilon) de Cluny, no período da Idade Média, na França. Uma das principais autoridades da igreja, ele instituiu em 2 de novembro de 998. (DC), que todos os seus liderados rezassem pelos mortos nesse dia. A data se popularizou a partir do século XII, se tornou para o mundo cristão o dia de Finados.

15 de novembro: Proclamação da República

No dia 15 de novembro é celebrada a Proclamação da República do Brasil, um de alguns dos feriados que fazem parte décimo primeiro mês do ano. Ela é considerada feriado nacional em conformidade com a Portaria do Primeiro-Secretário nº 29, de 2021 do Senado Federal. Em 2002, foi aprovada a Lei nº 10.607, que enumera todos os feriados nacionais do Brasil, sendo o 15 de novembro um deles.

20 de novembro: Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra

No dia 20 de novembro é comemorado o Dia da Consciência Negra, que a partir de 2023 tornou-se feriado nacional, com a sanção da lei 14.759 pelo presidente Lula. A data remonta o momento da morte de Zumbi dos Palmares, um dos principais representantes da resistência negra à escravidão no Brasil. A celebração surgiu do questionamento da legitimidade do 13 de maio, data da assinatura da Lei Áurea. Isso aconteceu na década de 1970, quando, segundo a Agência Senado, um grupo de jovens se reuniu no centro de Porto Alegre para pesquisar a luta de seus antepassados.

Confira o calendário de feriados nacionais em 2025:

Janeiro

1º de janeiro (quarta-feira): Confraternização Universal – feriado nacional

Março

3 de março (segunda-feira): Carnaval – ponto facultativo

4 de março (terça-feira): Carnaval – ponto facultativo

5 de março (quarta-feira): Quarta-feira de Cinzas – ponto facultativo válido até as 14h

Abril

18 de abril (sexta-feira): Sexta-feira Santa – feriado nacional

20 de abril (domingo): Páscoa – feriado nacional

21 de abril (segunda-feira): Tiradentes – feriado nacional

Maio

1º de maio (quinta-feira): Dia do Trabalho – feriado nacional

Junho

19 de junho (quinta-feira): Corpus Christi – ponto facultativo

Setembro

7 de setembro (domingo): Independência do Brasil – feriado nacional

Outubro

12 de outubro (domingo): Nossa Senhora Aparecida – feriado nacional

Novembro

2 de novembro (domingo): Finados – feriado nacional

15 de novembro (sábado): Proclamação da República – feriado nacional

20 de novembro (quinta-feira): Dia de Zumbi e da Consciência Negra – feriado nacional

Dezembro