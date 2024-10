Filho de Marília Mendonça rouba a cena em tributo à cantora

Ao lado do pai, Murilo Huff e da avó, Dona Ruth, o filho de Marília Mendonça roubou a cena durante o tributo à cantora. Leo encantou o público no This is Marília Mendonça, que aconteceu na noite desse sábado (5/10), no Allianz Parque, em São Paulo.

“Esse público veio para prestigiar a mamãe do Leo e cantar todo mundo junto as músicas dela!”, falou o cantor.

Mãe da artista, que morreu num acidente de avião em 2021, Dona Ruth demonstrou gratidão aos fãs da filha:

“Como estou emocionada. Vocês já fizeram eu chorar um monte de vezes hoje. Estou aqui para agradecer cada um de vocês por essa homenagem linda. Amo vocês”, declarou.

Ela estava acompanhada do marido, Deyvid Fabrício; do filho, João Gustavo; e da nora, Iolanda Nunes.

Artistas como Luiza Martins, Luísa Sonza, Alok, Luan Pereira, Marcos & Belutti, Tierry, Jão, Ludmilla, Xamã e Yasmin Santos, marcaram presença no evento em homenagem à Marília Mendonça.