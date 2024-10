Fingindo ser João Guilherme, homem é preso ao tentar aplicar golpe

Um homem de 25 anos foi preso em flagrante nessa sexta-feira (4/10), fingindo ser João Guilherme, filho do cantor Leonardo. O suspeito tentava aplicar um golpe usando uma identidade falsa com o nome e a data de nascimento do ator. As informações são do G1.

O acusado foi até uma agência bancária de Savassi, em Belo Horizonte, para pedir um cartão de crédito provisório, com senha e biometria. Desconfiado, o gerente do banco acionou a central de segurança, que acionou a Polícia Militar.

De acordo com o boletim de ocorrência, o homem confessou ter falsificado o documento em um computador, a partir de seu próprio RG. O documento estava no celular do suspeito, que já havia tentado realizar a mesma fraude em outras instituições financeiras.

O rapaz vai responder por estelionato.