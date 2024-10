O Flamengo entra em campo nesta quinta-feira (17/10), no Maracanã, contra o Fluminense, pela 30ª rodada do Brasileirão. Com sete atletas representando suas seleções na atual Data Fifa, o Rubro-Negro vai fretar um jatinho para tê-los à disposição para o confronto.

Vale destacar que o jato será para os atletas de Uruguai (Arrascaeta, De La Cruz e Varela) e Equador (Plata), que se enfrentam nesta terça-feira (15/10), em Montevidéu.

No caso de Gerson e Fabricio Bruno, que estão com a Seleção Brasileira de Dorival Júnior em Brasília, a dupla do Flamengo volta ao Rio com a delegação e está garantida no treinamento desta quarta (16/10). Já Pulgar, do Chile, só chega em solo carioca à tarde e não participa das atividades.

Os convocados na atual Data Fifa

De La Cruz (Peru 1 x 0 Uruguai) – Não atuou

Arrascaeta e Varela (Peru 1 x 0 Uruguai) – Jogaram 90 minutos

Plata (Equador 0 x 0 Paraguai – Atuou por 66 minutos

Fabrício Bruno (Chile 1 x 2 Brasil) – Não atuou

Gerson (Chile 1 x 2 Brasil) – Atuou por 45 minutos

Pulgar (Chile 1 x 2 Brasil) – Suspenso

Vale destacar que após o clássico diante do Fluminense pelo Campeonato Brasileiro, o Flamengo enfrenta o Corinthians no domingo (20/10), na Neo Química Arena, pelo duelo de volta da semifinal da Copa do Brasil. O confronto de ida, no Maracanã, terminou com vitória Rubro-Negra por 1 x 0.