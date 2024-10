Fotos: namorado de Anitta publica cliques raros e cantora se declara

O relacionamento de Anitta e o ex-jogador do Flamengo Vinicius Souza está indo de vendo em popa. No domingo (28/10), o atleta compartilhou cliques raros ao lado da cantora e ganhou uma declaração de amor.

Fãs e amigos do casal festejaram: “Sorte no jogo e no amor ❤️🔥”, publicou um. “Joga y ama ❤️”, apontou outro. “Tá romântico 😉”, afirmou um terceiro. “Golaço”, garantiu mais um.

Anitta assume affair

Depois de surgir de mãos dadas com Vinicius Souza durante o desfile da Balmain na Semana de Moda de Paris, na França, no mês passado, Anitta assumiu o affair com o ex-jogador do Flamengo.

Numa sequência de fotos do evento, a cantora compartilhou um registro em clima de intimidade num jantar com o meio-campista.

Nos comentários, fãs, seguidores e amigos famosos da Girl From Rio deixaram muitos elogios:

“Tão bom te ver esse sorrisão no seu rosto!”, observou uma pessoa. “Tá apaixonada, né?”, questionou outra. “A maior”, falou uma terceira. “A maioral”, disparou mais uma.

Quem é Vinicius Souza?

O boleiro de 25 anos teria conhecido a artista numa festa que aconteceu após o jogo da NFL, na Neo Química Arena, em São Paulo. A famosa fez um show no intervalo da partida.

As especulações ganharam ainda mais repercussão quando Anitta viajou de férias para a Grécia. Na ocasião, Vinicius passou a interagir no perfil do Instagram da famosa, deixando comentários e elogios.

Vinicius conta com mais de 387 mil seguidores no Instagram. De Padre Miguel, na zona oeste do Rio de Janeiro, o atleta estreou nos campos pela categoria Sub-15 do Flamengo. Anos depois, em 2019, atuou pelo elenco profissional em uma partida do Campeonato Carioca.

No Brasil, passou pelo Cruzeiro. No entanto, em 2020, foi convidado a defender o Lommel, da Bélgica, que pagou € 2,5 milhões, cerca de R$ 15,2 milhões, em seu passe.

Em 2023, Vinicius assinou com o Sheffield United, onde jogará pelos próximos quatro anos.

“Paz”, escreveu o rapaz na legenda de uma sequência de fotos em que aparece sozinho e ao lado da “Poderosa”. Nos comentários, ela derreteu-se: “Meu amor ❤️”, postou.