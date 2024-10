Furacão Milton vai atingir Flórida nos próximos minutos

O furacão Milton está se aproximando rapidamente da costa centro-oeste da Flórida nesta quarta-feira (9) à noite como um furacão de categoria 3, com ventos máximos sustentados de cerca de 200 km/h.

O centro da tempestade está localizado a apenas 96 quilômetros a sudoeste de Sarasota, Flórida. Rajadas de vento acima de 90 km/h já estão ocorrendo ao longo da costa do sudoeste da Flórida.

Casa destruída por tornado antes do furacão Milton em Fort Myers, na Flórida • Reuters

Casa destruída por tornado antes do furacão Milton em Fort Myers, na Flórida • Reuters

Casa destruída por tornado antes do furacão Milton em Fort Myers, na Flórida • Reuters

Casa destruída por tornado antes do furacão Milton em Fort Myers, na Flórida • Reuters

Casa destruída por tornado antes do furacão Milton em Fort Myers, na Flórida • Reuters

Casa destruída por tornado antes do furacão Milton em Fort Myers, na Flórida • Reuters

Árvores caídas em Fort Myers, Flórida, antes da chegada do Furacão Milton • Reuters

Postes caídos em Matlacha, Flórida, antes da chegada do furacão Milton • Reuters

Postes caídos em Lee County antes da chegada do furacão Milton, na Flórida

Postes caídos em Matlacha, Flórida, antes da chegada do furacão Milton • Reuters

Imagens mostram um potencial tornado se formando sobre Clewiston, Flórida, enquanto o furacão Milton se aproximava do estado • Koby Kreiger /TMX

Vento e chuva atingem costa da Flórida antes da chegada de Milton. • Reuters

Imagens da estação espacial do furacão Milton enquanto ele se aproxima da Flórida • NASA / Matthew Dominick/NASA

Imagens de satélite mostram furacão Milton de categoria 5 em 8 de outubro de 2024 • CSU/CIRA e NOAA

Satélite mostra furacão Milton avançando antes de chegar à Flórida, nos EUA • CIRA/NOAA/Divulgação via REUTERS

Imagens de satélite mostram o poderoso furacão Milton avançando em direção à Flórida • CSU/CIRA & NOAA

“Hurricane Hunters” (“caçadores de furacões”, em tradução livre). • NOAA

Residentes da área de Tampa Bay pegam suprimentos antes da chegada de Milton. • Reuters

Imagens tiradas da Estação Espacial Internacional (ISS) mostram olho do furacão Milton. • NASA / CSU/CIRA & NOAA

Pessoa em Ft. Myers reforça janelas com fita antes da chegada do Furacão Milton • CNN

Morador de Madeira Beach, na Flórida, posiciona tábua antes da chegada do furacão Milton • CNN

Postos de combustível na Flórida antes da chegada do Furacão Milton • Patrícia Maldonado/CNN

Prateleiras em Orlando ficam vazias conforme Furacão Milton se aproxima • Patrícia Maldonado/CNN Brasil

Bob Gendron carrega caminhão com sacos de areia distribuídos aos residentes do condado de Pinellas antes da chegada do furacão Milton, em Seminole, Flórida, EUA 06/10/2024 • REUTERS/Octavio Jones Moradores se preparam para a chegada do Furacão Milton poucos dias depois de passagem do Helene • Mario Tama/Getty Images via CNN Newsource

O furacão Milton pode começar a tocar o solo às 20h, no horário local (21h, no horário de Brasília), com as piores condições começando em breve e durando até o início da manhã de quinta-feira (10) ao longo do centro-oeste da Flórida.

Intensificação rápida quase sem precedentes

O furacão Milton se intensificou rapidamente em um nível quase sem precedentes, chegando à categoria 5 devido ao recorde de calor nas águas do Golfo do México.

Atualmente, ele está na categoria 3 e teve rota atualizada, podendo chegar à Flórida às 20h desta quarta-feira (9), no horário local.

Ele deve crescer em tamanho, o que significa que, embora possa diminuir de categoria, seus impactos perigosos serão espalhados por uma área muito maior.

O furacão Milton chegou a ser considerada a tempestade mais forte do planeta em 2024, com ventos sustentados de 281 km/h.

Recentemente, o furacão Helene atingiu a costa do Golfo da Flórida como uma tempestade e chegou à região de pântanos como furacão de categoria 4.

As autoridades estão pedindo aos moradores — ainda em recuperação pelos danos do Helene — que se retirem ou se preparem para outra tempestade com risco de morte.