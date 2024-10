Genro de Lula perde eleição para prefeito

Genro do presidente Lula, o advogado Danilo Sampaio (PT) perdeu a eleição para prefeito de Barra dos Coqueiros, em Sergipe. Mesmo com apoio do sogro, ele teve apenas 781 dos votos, equivalente a 3,26% do total, e acabou a disputa em terceiro lugar.

O vencedor foi Airton Martins (PSD), que vai para seu quarto mandato como prefeito do município sergipano. O segundo colocado foi Alberto Macedo (União), atual prefeito e que buscava a reeleição.

O resultado encerra a disputa judicial sobre a candidatura de Danilo. O Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe (TRE-SE) indeferiu o registro de candidatura dele por causa de seu relacionamento com Lurian Cordeiro, filha de Lula.

A Corte regional entendeu que o relacionamento de Danilo com Lurian configurava uma relação estável, o que proibiria o advogado de concorrer a qualquer cargo nas eleições de 2024.

A Constituição proíbe cônjuges e parentes de até o segundo grau do presidente da República, de governadores e prefeitos concorram a cargo eletivo. Reeleições, porém, são permitidas.

Genro de Lula recorreu ao TSE

A defesa de Danilo chegou a recorrer ao TSE. Os advogados argumentam que o candidato e Lurian são apenas namorados, moram em residências diferentes e não têm intenção, no momento, de constituir família.