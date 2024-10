Gerlen chora abraçado com o pai ao receber vitória em Sena; eleitores lotam avenida

O deputado federal Gerlen Diniz, do Progressistas, foi eleito prefeito de Sena Madureira com 54,25% dos votos válidos nas eleições deste domingo (6).

Ele acompanhou a apuração dos votos na casa dos pais dele. Quando confirmada a vitória, Gerlen chorou e foi abraçado pela família e amigos. Além disso, chorou junto com o pai.

Um vídeo publicado nas redes sociais dele mostra uma multidão de eleitores na frente da casa da família Diniz, para comemorar a vitória de Gerlen.

O prefeito eleito conseguiu a vitória após uma disputa acirrada com o deputado estadual Gilberto Lira, do União Brasil, escolhido como sucessor do prefeito Mazinho Serafim.

VEJA: