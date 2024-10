Giro age rápido e prende dupla com arma de fogo após ‘furar’ sinal vermelho em Rio Branco

Daniel Oliveira de Lima, 31 anos, e David Kenedy Almeida, 23, foram presos acusados de porte ilegal de arma de fogo e resistência à prisão na noite desta terça-feira (8). A prisão da dupla aconteceu na Estrada do São Francisco, bairro São Francisco, na parte alta da cidade de Rio Branco.

Segundo informações de policiais militares do Grupamento de Intervenções Rápidas e Ostensivas (Giro), a guarnição estava realizando um patrulhamento de rotina pela região quando visualizaram dois homens em uma motocicleta modelo Titan, de cor prata, que havia acabado de “furar” um sinal vermelho.

Rapidamente, os “Cavaleiros de Aço do Giro” seguiram a dupla, que decidiu empreender fuga pela Estrada do São Francisco, mas foi rapidamente interceptada e detida. Na revista pessoal, foi encontrado com o garupa da moto um revólver calibre 36 na cintura, e em seguida foi dada voz de prisão.

Ainda segundo informações da polícia, a dupla estava tentando realizar um assalto na região do Primeiro Distrito.

Diante dos fatos, Daniel e David receberam voz de prisão e foram conduzidos, juntamente com a moto e a arma de fogo, para a Delegacia de Flagrantes (Defla), para que as medidas cabíveis fossem tomadas.