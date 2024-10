Gladson assina convênio e destina R$ 1,5 milhão para Federação de Futebol do Acre

O governador Gladson Cameli assinou um convênio, na manhã desta sexta-feira (11), que repassa um recurso no valor de R$ 1,5 milhão para a Federação de Futebol do Acre (FFAC). A assinatura contou com a presença de diversas autoridades como o secretário Estadual do Esporte, Ney Amorim e o presidente da FFAC, Antônio Aquino Lopes.

O valor destinado à FFAC vai ser dividido entre os clubes acreanos, tanto para capacitações como para incentivar as práticas esportivas. O secretário Ney Amorim afirmou que essa ajuda é de fundamental importância para o avanço do esporte no estado. “É uma alegria assinar este termo de compromisso para que a Federação possa destinar esses recursos aos clubes. Quero, governador, agradecer esse cuidado da sua gestão com o esporte”, disse.

Gladson agradeceu a equipe da Secretaria da Fazenda e afirmou que tem compromisso de que, a partir do ano que vem, os repasses sejam feitos no início do ano.

Antônio Aquino relembrou que o tio do governador, Orleir Cameli, também foi um grande entusiasta do esporte e agradeceu o recurso destinado aos jovens. “Quero agradecer a toda a equipe do Estado e dizer que fico muito feliz e agradecido. Isso é uma demonstração de que o Estado está dando valor para o esporte, que precisa desse apoio. Quero dizer também que a Federação está disponível para qualquer coisa que possa ajudar”.