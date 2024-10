Gladson foi o governador que mais elegeu prefeitos, proporcionalmente, diz site nacional

O governador Gladson Cameli conseguiu eleger 14, dos 22 municípios do Acre nas eleições deste ano. Todos os novos gestores são do Progressistas, partido presidido pelo governador no estado.

Com esse alto número de prefeituras conquistadas, Gladson se consagrou como o governador que mais conseguiu eleger prefeitos, proporcionalmente, no país. Do total, ele conseguiu emplacar 63,6% dos seus candidatos a prefeitos no Acre.

O governador, que possivelmente deve concorrer ao Senado Federal em 2026, pavimenta um caminho mais fácil ao cargo com apoio em mais da metade dos municípios do Acre.

“Prefeitos são cabos eleitorais”, diz o cientista político Marco Antônio Teixeira, da Fundação Getúlio Vargas (FGV). “Quem é governador tem a capacidade de trazer prefeitos para sua legenda. E, como as eleições (para governador e para prefeito) são separadas, o prefeito, via de regra, se devota inteiramente à de governador porque não precisa cuidar da sua naquele ano”, disse ao Estadão.

Veja a lista dos 14 prefeitos eleitos pelo Progressistas no Acre:

Jerry Correia (Assis Brasil)

Carlinhos do Pelado (Brasileia)

Zequinha Lima (Cruzeiro do Sul)

Naudo Ribeiro (Jordão)

Toscano Velozo, (Manoel Urbano)

Vaudelio Furtado (Marechal Thaumaturgo)

Zé Luiz (Mâncio Lima)

Camilo Silva, (Plácido de Castro)

Maximo (Porto Acre)

Cezar Andrade (Porto Walter)

Gerlen Diniz (Sena Madureira)

Rosana Gomes (Senador Guiomard)

Rodrigo Damasceno (Tarauacá)

Maxsuel Maia (Xapuri)