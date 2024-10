GOL anuncia novos valores para despachar bagagem em voos nacionais e internacionais

A GOL anunciou novas regras para despachar bagagem em voos nacionais e internacionais, com valores que variam de acordo com a data e momento da compra da bagagem despachada.

Dessa maneira, há taxas específicas para a contratação do serviço, com variação de preço. Portanto, se você vai ou planeja viajar com a empresa, descubra a nova política de despacho de bagagem!

Novos valores para despachar bagagem em voos da GOL Linhas Aéreas

A partir de agora, os preços para despachar bagagem em voos em voos da GOL Linhas Aéreas variam de acordo com destino da operação e do momento da contratação do serviço, que pode ser:

Até 48 horas antes do voo;

Menos de 48 horas até o voo;

Direto no aeroporto.

Dessa maneira, quanto mais distante é o destino do Brasil e mais perto da hora do embarque adquirir o despacho de bagagem, mais caro pagará. Por isso, continue lendo para descobrir os valores.

Compra do despacho de bagagem em até 48h antes do voo

1ª bagagem 2ª bagagem 3ª a 5ª bagagem Nacionais R$ 110 R$ 135 R$ 190 América do Sul R$ 225 R$ 300 R$ 450 América Central, Caribe, México R$ 250 R$ 450 R$ 650 Estados Unidos e outros R$ 325 R$ 500 R$ 800

Compra do despacho de bagagem em menos de 48h até o voo

1ª bagagem 2ª bagagem 3ª a 5ª bagagem Nacionais R$ 145 R$ 180 R$ 260 América do Sul R$ 300 R$ 450 R$ 650 América Central, Caribe, México R$ 420 R$ 550 R$ 750 Estados Unidos e outros R$ 450 R$ 700 R$ 900

Compra do despacho de bagagem direto no aeroporto

1ª bagagem 2ª bagagem 3ª a 5ª bagagem Nacionais R$ 160 R$ 180 R$ 260 América do Sul R$ 375 R$ 450 R$ 650 América Central, Caribe, México R$ 500 R$ 550 R$ 750 Estados Unidos e outros R$ 600 R$ 700 R$ 900

Regras para despachar bagagem na GOL

Para despachar uma bagagem ao viajar com a GOL Linhas Aéreas, você deve adquirir o serviço durante ou após a compra da passagem, Além disso, atente-se para as especificações de tamanho da mala.

A mala que será despachada deve ter, no máximo, 50cm de largura, 80cm de altura e 28cm de profundidade, em um único volume de até 23kg.

Se esse peso for dividido em dois ou mais volumes, cada um será cobrado como bagagem adicional. E, caso ultrapasse o peso estabelecido, o passageiro deve pagar uma taxa adicional.

Vale ressaltar que algumas tarifas oferecem o despacho de bagagem gratuitamente. A seguir, poderá conferir uma tabela com as tarifas que possuem esse serviço gratuito para seus passageiros:

PREMIUM ECONOMY MAX PLUS LIGHT PROMO Cliente não Smiles 1ª e 2ª bagagens gratuitas 1ª e 2ª bagagens gratuitas 1ª bagagem gratuita Sem bagagem gratuita Sem bagagem gratuita Categoria Smiles 1ª e 2ª bagagens gratuitas 1ª e 2ª bagagens gratuitas 1ª bagagem gratuita Sem bagagem gratuita Sem bagagem gratuita Categoria Prata 1ª e 2ª bagagens gratuitas 1ª e 2ª bagagens gratuitas 1ª bagagem gratuita 1ª bagagem gratuita 1ª bagagem gratuita Categoria Ouro 1ª e 2ª bagagens gratuitas 1ª e 2ª bagagens gratuitas 1ª e 2ª bagagens gratuitas 1ª e 2ª bagagens gratuitas 1ª e 2ª bagagens gratuitas Categoria Diamante 1ª e 2ª 3ª bagagens gratuitas 1ª e 2ª 3ª bagagens gratuitas 1ª e 2ª 3ª bagagens gratuitas 1ª e 2ª 3ª bagagens gratuitas 1ª e 2ª 3ª bagagens gratuitas

Além disso, titulares do cartão Santander GOL Smiles Infinite e Platinum tem o benefício do despacho gratuito da 1ª bagagem em voos da GOL, além de outras vantagens exclusivas.

Desse modo, fica ainda mais fácil viajar com a GOL! Afinal, além de condições especiais com a empresa, ainda ganhará milhas Smiles a cada real gasto para resgatar passagens, hospedagens e muito mais.