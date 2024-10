Governador Gladson Cameli emite nota de pesar pela morte do fotógrafo Marcos Vicentti

Na manhã desta sexta-feira (18), o governador Gladson Cameli emitiu uma nota oficial lamentando profundamente a perda do renomado fotojornalista Marcos Vicentti, falecido na madrugada em decorrência de uma parada cardiorrespiratória. Marcão, como era carinhosamente conhecido, foi uma figura marcante no jornalismo acreano e sua partida deixa uma grande lacuna no cenário cultural e fotográfico do estado.

Na nota, o governador expressou seu pesar não só pela perda de um membro querido de sua equipe, mas também de um amigo pessoal. Cameli destacou a trajetória brilhante de Marcos Vicentti, que, além de ser referência no fotojornalismo, também foi um defensor fervoroso dos direitos dos jornalistas acreanos, tendo ocupado por anos a presidência do sindicato da categoria.

Marcão conquistou diversos prêmios ao longo de sua carreira, como a Medalha Nacional da Revista Fotografe Melhor em 2021, e, recentemente, ficou em terceiro lugar no Prêmio Ampla Amazônia de Jornalismo. Sua contribuição também se estendeu ao turismo acreano, promovendo as belezas naturais do estado por meio de suas expedições fotográficas, especialmente à Serra do Divisor.

O governador, em sua mensagem, prestou condolências à esposa Valéria, aos filhos, netos e familiares, desejando que encontrem consolo neste momento de dor.

Abaixo, segue a íntegra da nota oficial emitida por Gladson Cameli: