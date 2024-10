Governo do Acre inicia projeto de limpeza do Igarapé São Francisco

O governo do Estado do Acre dará início na próxima sexta-feira, 11, a um projeto de limpeza do Igarapé São Francisco, em Rio Branco. A ação, coordenada pela Secretaria de Estado de Habitação e Urbanismo (Sehurb), contará com a participação de diversas entidades, incluindo o Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), o Instituto de Meio Ambiente do Acre (Imac), o Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil, a Universidade Federal do Acre (Ufac), e ainda órgãos municipais como a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semeia).

O projeto, que terá duração de 30 dias, vai abranger uma extensão de 22 quilômetros ao longo do igarapé. A iniciativa prevê, além da remoção de lixo e detritos, uma campanha de conscientização na comunidade local, incentivando os moradores a não descartarem resíduos no igarapé e a preservarem a área de proteção. Estão previstas também palestras em escolas, voltadas para a educação ambiental e a preservação dos cursos d’água de Rio Branco.

Segundo o secretário de Habitação e Urbanismo, Egleuson Santiago, a iniciativa é um esforço coletivo que envolve a participação ativa de órgãos estaduais, municipais e federais. “Estamos trabalhando em parceria com o Deracre, que fornecerá as máquinas necessárias para a remoção de detritos, como escavadeiras e caminhões-caçamba, além da colaboração de outras entidades como a Sefaz, que destinou recursos importantes, e o Iapen, que participará com a mão de obra de presos na limpeza”, afirmou Santiago.

O secretário destacou que, além do acúmulo de lixo comum, como plásticos e pneus, a expectativa é remover árvores caídas, móveis descartados e até eletrodomésticos que foram jogados no igarapé ao longo dos anos pela própria sociedade.

Educação ambiental e futuro do projeto

Outro pilar fundamental do projeto é a conscientização ambiental. A equipe de trabalho atuará diretamente com as comunidades próximas, promovendo uma campanha educativa para que os moradores se tornem agentes de preservação do igarapé.

Além disso, nos dias 14 e 15 deste mês, membros do governo se reunirão com a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, para uma série de reuniões e apresentações de projetos. Entre as pautas, está a recuperação da mata ciliar do Igarapé São Francisco e a reestruturação da área, incluindo a retirada de moradores que vivem em zonas de risco próximas ao igarapé. “Estamos apresentando estudos para intervenções maiores, que incluem a arborização e a reestruturação das margens, além de solicitar mais unidades habitacionais pelos programas federais para realocar essas famílias”, acrescentou o secretário.

O sucesso desse projeto no Igarapé São Francisco poderá ser expandido para outros igarapés de Rio Branco, como o Igarapé Amaro e o Igarapé Batista, que também enfrentam problemas de poluição e ocupação irregular.

A restauração do Igarapé São Francisco faz parte de uma iniciativa maior do governo do Estado, que firmou recentemente um protocolo de intenções com o Tribunal de Contas do Estado (TCE-AC) e a Ufac. O objetivo é promover intervenções ambientais na bacia hidrográfica, visando mitigar os impactos da urbanização e das mudanças climáticas na região.