Governo entrega água potável para famílias atingidas pela seca no interior do Acre

O Governo do Acre, por meio da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH), em parceria com a Defesa Civil do município de Cruzeiro do Sul, iniciou uma ação para auxiliar famílias da região do Juruá afetadas pela estiagem. Foram entregues 1.200 galões de água potável, nesta terça-feira (2), para moradores do interior da Comunidade Lagoinha que enfrentam sérias dificuldades devido à escassez de água.

“Ações como essa são importantes para beneficiar a população que sofre com os efeitos da estiagem. Além do Juruá, os outros municípios também estão sendo assistidos”, afirmou Cristian Souza, chefe do Departamento de Proteção Social Especial da SEASDH.

A escassez de água tem sido um desafio constante para os moradores da Comunidade Lagoinha, que dependem do auxílio emergencial para suprir as necessidades básicas.

A iniciativa demonstra a importância da cooperação entre os órgãos públicos e a comunidade para enfrentar os efeitos das mudanças climáticas e garantir o bem-estar das populações mais vulneráveis.

A distribuição de água continuará sendo monitorada, e as autoridades já estudam medidas adicionais para mitigar os efeitos da estiagem no longo prazo.

Com informações da Agência de Notícias do Acre