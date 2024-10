Governo Federal autoriza repasse de mais de R$ 600 mil para ações de Defesa Civil no Acre

O Governo Federal, por meio do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), autorizou o repasse de R$ 603.039,03 para o Acre, para execução de ações de Defesa Civil.

A autorização foi divulgada em uma portaria publicada no Diário Oficial da União (DOU), na última quarta-feira (9). O valor é destinado para execução de ações de resposta.

Considerando a natureza e o volume de ações a serem implementadas, o prazo de execução será de 180 dias, a partir da publicação desta portaria no Diário Oficial da União (DOU).

O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), por meio da Defesa Civil Nacional, autorizou o repasse de R$ 33,3 milhões para ações de resposta e recuperação em 31 municípios das regiões Norte, Sul e Centro-Oeste.

Os estados beneficiados, além do Acre, são Rondônia, Amazonas, e Rio Grande do Sul e Mato Grosso. O maior repasse será feito para o Rio Grande do Sul, com R$ R$ 27 milhões.