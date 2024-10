Grávida passa mal, faz quatro visitas à maternidade e bebê morre na barriga

Grávida de 40 semanas, uma jovem de 29 anos, perdeu o filho e passou 24h com bebê morto dentro da barriga, após procurar quatro vezes, a maternidade Cândido Mariano, com dores e ser mandada embora para casa, em Campo Grande.

Segundo o pai Emanuel Cordeiro, 29 anos, a negligência causou a morte do bebê tão esperado pela família. Revoltados com o descaso, o casal registrou um boletim de ocorrência contra a maternidade e espera que o caso não passe impune.

Abalado, o pai detalha ao TopMídiaNews que os problemas com a maternidade começaram na primeira visita, no dia 24 de setembro, quando a esposa começou a sentir as primeiras dores.

“De lá para cá, voltamos mais três vezes e na última visita descobrimos que o bebê já estava morto dentro da barriga da minha esposa”, conta o rapaz.

Segundo ele, em nenhuma das vezes o hospital cogitou internar a mãe e dizia que as dores eram normais. “Só medicavam e mandavam a gente embora”, detalha.

Depois do dia 24 de setembro, o casal voltou à maternidade nos dias 9, 12 e 13 de outubro. Ainda de acordo com relato de Emanuel, a esposa teve sangramento e dores muito fortes no dia 12.

“Cheguei do trabalho 6h e ela estava sentindo muitas dores, fomos novamente ao hospital, só passaram medicamento na veia e liberaram ela de novo. Eu insisti que internassem ela, mas não me ouviram, por imprudência deles nosso filho faleceu”, desabafa o pai ainda abalado com a perda.

No domingo, quando a mãe não se aguentava mais de dor e retornou à maternidade, descobriu que o filho estava morto. “Fizemos um boletim de ocorrência contra a maternidade, queremos justiça. Só Deus para nos consolar agora”, diz o pai.

Após passar pela perda do filho, dores por dias seguidos, a mãe ainda precisou aguardar 24h para cirurgia de retirada do bebê.

Ela operou no dia 14. Tudo o que aconteceu foi negligência, não tem outra explicação, nada vai trazer nosso filho de volta, mas queremos justiça”, reforça o pai.

O laudo médico sobre a causa da morte do bebê ainda não foi divulgado e sai dentro de 15 dias. A reportagem entrou em contato com a Maternidade Cândido Mariano e aguarda retorno sobre o caso.