Há 6 anos, quatro pessoas morreram em cidade do Acre após raio atingir embarcação

No dia 10 de outubro de 2018 uma grande tragédia abalou a comunidade de Sena Madureira. Uma embarcação que transportava estudantes para a comunidade Estirão do Alcântara foi atingida por um raio e quatro pessoas morreram.

Conforme informações, o ocorrido se deu no exato momento do funcionamento do motor. Ao menos 11 pessoas estavam sendo transportadas. Morreram três estudantes e o motorista do barco. “É uma data muito triste para todos nós. Ainda hoje sofremos bastante”, comentou o morador Antônio Oliveira dos Santos.

As vítimas da tragédia: Yasmin Oliveira da Silva, 10 anos; Henrique Santos da Costa, 14 anos; Elon Dias Raulino, 17 anos e o condutor da embarcação Magneto do Nascimento.

O trágico acontecimento foi registrado nas proximidades da comunidade Boca do Iaco que fica há alguns minutos do porto de Sena Madureira.