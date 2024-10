Halloween da Sephora: confira as celebridades que compareceram à festa fantasia

Na última sexta-feira (11), aconteceu mais uma edição do aguardado (e super tradicional) Halloween da Sephora. Este ano, o tema da festa à fantasia era “A Sétima Arte”, ou seja, os convidados deveriam prestar uma homenagem ao mundo dos filmes.

Com nomes confirmados na festa como Jão, Liniker, Jade Picon, Thelma Assis, Preta Gil, Paolla Oliveira, e muito mais, separamos as principais celebridades que passaram pelo tapete vermelho. Confira!

A ex-BBB 24 surgiu de um dos vilões mais icônicos do mundo dos desenhos animados! Isso porque Beatriz surgiu vestida de Macaco Louco, de “As Meninas Superpoderosas”.

A dançarina se transformou completamente ao se pintar completamente de azul para essa fantasia de “Avatar”.

Tirando uma personagem muito amada do fundo do baú, Flávia Alessandra dividiu opiniões ao se vestir de uma das vilãs mais marcantes das novelas brasileiras. Ela marcou presença no Halloween da Sephora como Cristina Saboya.

Quem surpreendeu quando o assunto foi originalidade foi Isabelle Nogueira. A ex-BBB foi de Matinta Perera, a bruxa da Amazônia.

Optando por uma fantasia mais tradicional no mundo das festas à caráter, a influenciadora digital e ex-BBB apareceu belíssima com um traje de Cleópatra. Jade foi uma das embaixadoras da festa.

Outro que foi vestido de um personagem icônico no mundo do cinema foi Jão, que surpreendeu todos ao aparecer vestido de Bonequinha de Luxo.

A apresentadora do “Encontro” marcou presença no Halloween da Sephora como Jessica Rabbit, personagem de animação conhecida por ser super sexy.

Tati Machado recriou a roupa da Mulher Elástico, uma das personagens principais do filme “Os Incríveis”, da Disney.

Por fim, na nossa lista das principais celebridades que passaram pelo tapete vermelho do Halloween da Sephora, tivemos Thelminha, que ficou irreconhecível ao se fantasiar de “Gremlin”.