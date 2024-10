Hamas confirma morte do “mártir caído” Yahya Sinwar e promete vingança

A organização radical Hamas confirmou, nesta sexta-feira (18/10), por meio de comunicado, a morte do principal líder do grupo, Yahya Sinwar, apontado como o mentor dos ataques a Israel em 7 de outubro de 2023 e morto, nessa quinta-feira (17/10), em confronto com soldados israelenses na Faixa de Gaza.

A confirmação da morte de Yahya Sinwar foi feita por Khalil Al-Hayya, membro do alto escalão do Hamas.

“Movimento de Resistência Islâmica Hamas lamenta ao nosso povo palestino, a toda a nossa nação e ao povo livre do mundo, um dos homens mais nobres e corajosos, um homem que dedicou sua vida pela Palestina e deu sua alma por amor a Deus no caminho para sua libertação”, disse.

“Deus foi verdadeiro, então Deus foi verdadeiro com ele e o escolheu como um mártir junto com seus irmãos mártires que o precederam. Lamentamos o grande líder nacional, o irmão martirizado Yahya al-Sinur, chefe do Bureau Político do Movimento de Resistência Islâmica (Hamas) e comandante da Batalha do Dilúvio de Al-Aqsa”, ressaltou Khalil Al-Hayya.

O porta-voz do Hamas afirmou, em pronunciamento divulgado nas redes sociais, que a morte de Sinwar gerará forte resposta a Israel e destacou que não devolverá os reféns em poder do Hamas enquanto a guerra em Gaza não acabar.

“Continuaremos a resistência e a Jihad. O Hamas continuará até o estabelecimento do Estado Palestino em todo o solo palestino com Jerusalém como sua capital. A morte de Sinwar aumentará nossa determinação em atingir nossos objetivos. Esses prisioneiros não retornarão a vocês [israelenses] antes do fim da agressão a Gaza e da retirada de Gaza”, disse Al-Hayya.

Mártir caído

Khalil Al-Hayya falou sobre “a memória do mártir caído, Yahya Sinwar,” e o descreveu como “firme, corajoso e intrépido”. Al-Hayya disse que Sinwar “sacrificou sua vida pela causa de nossa libertação. Ele encontrou seu fim de pé, corajoso, com a cabeça erguida, segurando sua arma de fogo, atirando até o último suspiro, até o último momento de sua vida”.

“[Sinwar] ascendeu como um mártir heroico, avançando e não recuando, brandindo sua arma, engajando e confrontando o exército de ocupação na vanguarda das fileiras, movendo-se entre todas as posições de combate, firme, fixo e firme na terra da orgulhosa Gaza, defendendo a terra da Palestina e suas santidades, e inspirando em acender o espírito de firmeza, paciência, firmeza e resistência”, afirmou o porta-voz.

Veja o pronunciamento

“Eliminado”

“Eliminado: Yahya Sinwar.” Assim escreveram as forças militares israelenses na rede social X, na tarde dessa quinta-feira (17/10). Yahya Sinwar, líder do Hamas e mente por trás do ataque de 7 de outubro do ano passado, acabou morto em confronto entre tropas de infantaria e combatentes do grupo terrorista durante patrulha de rotina em Rafah, no extremo sul da Faixa de Gaza.

Mais cedo, as Forças de Defesa de Israel (FDI) informaram que “três terroristas” haviam sido mortos durante operações militares no enclave, sem especificar horário e local.

“Durante as operações da IDF em Gaza, três terroristas foram eliminados. A IDF e a ISA (agência de segurança de Israel) estão verificando a possibilidade de que um dos terroristas tenha sido Yahya Sinwar. Neste estágio, a identidade dos terroristas não pode ser confirmada. No prédio onde os terroristas foram eliminados, não havia sinais da presença de reféns na área. As forças que atuam na área continuam a operar com a cautela necessária”, comunicou a entidade israelense no X, horas antes da confirmação da morte de Sinwar.

Enquanto os resultados de DNA que confirmariam a morte do líder do Hamas eram aguardados, o ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, publicou na rede social X imagem com os rostos riscados dos mortos Hassan Nasrallah e Mohamed Deif, líder do Hezbollah e chefe militar do Hamas, respectivamente, com um retângulo preto.

“’Vocês perseguirão os seus inimigos, e eles cairão diante de vocês pela espada’, Levítico 26 […]. Nossos inimigos não podem se esconder. Nós os perseguiremos e eliminaremos”, publicou.

Mentor dos ataques de 7/10

Yahya Sinwar é apontado como um dos mentores do ataque feito pelo Hamas em 7 de outubro, o qual deu origem ao conflito entre Israel e grupos xiitas apoiados pelo Irã.

As Forças de Defesa de Israel (FDI) indicaram que Sinwar estava escondido nos túneis do Hamas por toda a Faixa de Gaza, evitando tecnologias e se comunicando apenas com mensageiros.