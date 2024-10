Harris Dickinson: conheça o ator que fez Nicole Kidman precisar de pausa por ficar exausta em cenas de orgasmo

Nicole Kidman só precisava de uma pausa, um intervalo para respirar. Durante as filmagens de “Babygirl”, a atriz australiana de 57 anos gravou diversas cenas em que o teor erótico está por quase todo lado. Ficou tão excitada que pediu para que fosse afastada da rodagem por algum tempo. “Não me toque”, dizia ela ao seu parceiro de cena no longa-metragem que entrará em cartaz no dia 25 de dezembro nos cinemas americanos. E quem estava por trás de todo esse “incêndio” era o ator britânico Harris Dickinson, de 28 anos.